CALOLZIOCORTE – Doppio episodio di cronaca nel pomeriggio di oggi a Calolzio: alle 14:40 soccorsa una persona rimasta schiacciata da un mezzo pesante in manutenzione in via alla Stanga. Si è trattato di un incidente sul lavoro, a rimanere ferito un 57enne.

Dal comando di Lecco dei Vigili del Fuoco sono state inviate un’autopompa e un mezzo polisoccorso, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario. In appoggio l’elicottero di Areu decollato da Borgosesia, che ha trasportato l’infortunato all’ospedale di Monza.

Successivamente, in corso Europa incidente stradale tra due autovetture (vedi immagine in calce all’articolo). Anche in questo caso, sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco con due autopompe. Soccorse tre persone rimaste ferite lievemente – in ‘codice verde‘. Pesanti le conseguente per la circolazione.

RedCro