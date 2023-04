CALOLZIOCORTE – Doppio episodio di cronaca nel pomeriggio di oggi a Calolzio: alle 14:40 soccorsa una persona rimasta schiacciata da un mezzo pesante in manutenzione in via alla Stanga. Si è trattato di un incidente sul lavoro, a rimanere ferito un trasportatore 57enne, rimasto schiacciato dalla cabina del suo camion – sotto la quale stava lavorando.

Dal comando di Lecco dei Vigili del Fuoco sono state inviate un’autopompa e un mezzo polisoccorso, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario. In appoggio l’elicottero di Areu decollato da Borgosesia, che ha trasportato in codice rosso l’infortunato all’ospedale di Monza. Residente nella zona, l’uomo è in gravi condizioni al ‘San Gerardo’.

Successivamente, in corso Europa incidente stradale tra due autovetture (vedi immagine in calce all’articolo). Anche in questo caso, sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco con due autopompe.

Soccorse tre persone rimaste ferite lievemente – in ‘codice verde‘. Pesanti le conseguente per la circolazione.

