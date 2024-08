CALOLZIOCORTE-BERGAMO: DAL 9 SETTEMBRE UN NUOVO BUS SOSTITUVO

CALOLZIOCORTE – Da lunedì 9 settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, il bus sostitutivo per studenti e utenti sulla tratta Lecco-Bergamo collegherà anche Calolziocorte a Bergamo. Tale servizio è necessario a causa dell’interruzione sulla linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro per gli interventi di potenziamento infrastrutturale di Rfi. La fermata si aggiunge a quella già attivata nei mesi scorsi in provincia di Lecco dalla stazione ferroviaria di Paderno d’Adda-Robbiate.

“Una promessa mantenuta – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – un impegno di Regione Lombardia per permettere anche agli studenti e ai cittadini di Calolziocorte di usufruire di un servizio particolarmente importante per spostarsi sul territorio in maniera agevole e puntuale. Il percorso che abbiamo condiviso con le istituzioni locali, l’Ufficio Scolastico territoriale di Bergamo, la Prefettura di Bergamo, l’Agenzia TPL di Bergamo e Trenord, ci ha permesso di individuare una soluzione che risponde alle esigenze di tante famiglie e lavoratori che si spostano con i mezzi pubblici”.

Da Calolziocorte è previsto un collegamento per Bergamo – dal lunedì al sabato – con partenza alle 6.15 e alle 6.37 da via Stoppani (nei pressi della stazione), e con arrivo nel capoluogo alle 7.15 e 7.48 in via Bonomelli (e fermata intermedia a Cisano).

Da Bergamo per Calolziocorte i bus sostitutivi partiranno dalla pensilina 12 delle autolinee sul piazzale della stazione alle ore 13.08 e 14.08 dal lunedì al venerdì, con arrivo a Calolziocorte alle 14.15 e alle 15.15.

A queste corse, il sabato si aggiunge un bus alle 12.08 che arriva a Calolziocorte alle 13.15 con fermata a Cisano, mentre le corse delle 13.08 e 14.08 effettuano le fermate intermedie di Ambivere, Pontida e Cisano.

“Ringrazio tutti gli enti coinvolti – ha concluso Lucente – un esempio virtuoso di come la politica debba essere al fianco dei cittadini per dare risposte concrete per il bene della collettività”.