CALOLZIOCORTE – Servizio straordinario interforze ieri pomeriggio, martedì 8 marzo, a Calolziocorte in zona via Di Vittorio dove insistono le case popolari. Concordato con la Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’intervento era finalizzato a prevenire e reprimere ogni forma di reato nonché contrastare alcune segnalate situazioni di degrado e di pericolo per la sicurezza urbana.

Il servizio coordinato dalla Polizia di Stato ha visto l’impiego di personale della Questura cittadina, coadiuvato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Sono stati effettuati controlli anche nei pressi della stazione ferroviaria di Calolziocorte, nonché due mirati posti di controllo in via De Gasperi.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 65 persone e controllati 32 veicoli. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.