CALOLZIOCORTE – In via Albenza a Calolziocorte i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti alle 15:30 con una squadra SAF di tre unità, per soccorrere un ciclista 25enne che era caduto in un dirupo.

Dopo essere stato localizzato, il ferito è stato imbarellato, recuperato sulla sede stradale e affidato alle cure dei sanitari.

Sul posto Soccorso Alpino, 118 e Croce Rossa.

Il giovane se l’è cavata dopo che in fase iniziale l’allerta era scattato in ‘codice rosso‘.

