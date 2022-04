CALOLZIOCORTE – Cambia la modalità d’accesso all’Istituto Superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte, che ora sarà raggiungibile dai pedoni di qualsiasi categoria – studenti, genitori, docenti ed estranei – “esclusivamente dell’accesso pedonale posizionato sulla sinistra del cancello riservato al transito veicolare”.

Come comunica la scuola, infatti, “si è proceduto alla soppressione della pluralità di percorsi pedonali, in precedenza necessaria in conseguenza del cessato stato di emergenza Covid-19”.

Per motivi di sicurezza, inoltre, l’accesso destinato ai veicoli è interdetto al transito dei pedoni.