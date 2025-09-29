CANTAIDO 2025: LA MUSICA DEL DONO TORNA AD ANNONE BRIANZA

ANNONE – Sabato 4 ottobre alle 20.45, l’Oratorio di Annone di Brianza sarà protagonista di un ritorno atteso: la 21ª edizione del concorso canoro CantAido, una serata che unisce musica, emozione e slancio sociale, promossa dal Gruppo Comunale AIDO di Annone di Brianza. CantAido non è solo una competizione tra voci: è un’occasione per testimoniare l’impegno concreto di AIDO nel promuovere la cultura del dono di organi, tessuti e cellule, attraverso uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico e stimolare la riflessione. Negli anni la manifestazione è cresciuta, trasformandosi in un momento riconosciuto di arte e solidarietà nella comunità locale.

Sul palco si confronteranno “vecchie glorie” e nuove proposte, in uno spirito di inclusione che favorisce lo scambio generazionale e l’espressione del talento. A guidare la serata sarà Giustino Comi, volto noto e presenza fissa nella conduzione di CantAido, grazie alla sua capacità di emozionare, coinvolgere e saper comunicare con autenticità.

Ospiti speciali arricchiranno la scaletta della serata: tra questi Luca Close e la Elipsis Band, che porteranno il proprio stile e la propria interpretazione musicale sul palco annonese, aggiungendo varietà e prestigio all’evento.

Il concorso si inserisce in un contesto più ampio: AIDO Annone di Brianza da anni lavora sul territorio con campagne educative, momenti di sensibilizzazione e iniziative per rafforzare la consapevolezza sul valore della donazione come gesto civile e umano. Manifestazioni come CantAido aiutano a dare visibilità a questi temi, toccando il pubblico non solo con parole, ma attraverso le note e le emozioni del canto.

L’ingresso alla serata è ad offerta libera, perché la missione del dono non conosce barriere: ciascuno può partecipare secondo le proprie possibilità e contribuire al messaggio che AIDO porta avanti con passione.

Il 4 ottobre diventa quindi una data da segnalare sul calendario: un’occasione per ascoltare musica, applaudire talenti emergenti e consolidati, e ricordare che dietro ogni nota può esserci un messaggio di speranza e solidarietà.