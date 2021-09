LECCO – Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Lecco Andrea Figoni ha chiesto il processo immediato per diffamazione a carico di Brahim El Mazoury, l’ex badantedell’anziano professore di Airuno Carlo Gilardi e per inviata e autrice del programma di Italia Uno “le Iene” (rispettivamente Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri).

La diffamazione viene contestata per i contenuti di due puntate della trasmissione e in particolare per alcune affermazioni sull’amministratore di sostegno di Gilardi – l’avvocato Elena Barra la quale si è ritenuta offesa, ricorrendo alla giustizia.

Il Procuratore Andrea Figoni [foto a destra] ha accolto le richieste, disponendo il “giudizio immediato” (che bypassa di fatto una udienza preliminare), fissato per l’11 febbraio 2022 avanti il nuovo giudice del tribunale cittadino Gianluca Piantadosi.

RedGiu