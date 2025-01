CASTELLO BRIANZA, AUTO FINISCE IN UNA SCARPATA: ESTRATTO IL CONDUCENTE

CASTELLO DI BRIANZA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 22 gennaio, a Castello di Brianza, in via Adamello: intorno alle 14 un automobilista è finito fuori strada in una scarpata.

Subito attivati i soccorsi, sul posto sono giunte due auto mediche e un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio; insieme a loro, due squadre dei vigili del fuoco di Lecco, con aps e Carro Saf.

Le squadre, dopo aver messo in sicurezza l’auto, hanno estratto la persona riportandola sulla sede stradale. L’intervento tecnico è durato circa due ore e l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Merate.