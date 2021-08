OLGIATE MOLGORA – Si è corso domenica 29 agosto ad Olgiate Molgora il “Circuito Aurora Baby”. La manifestazione ciclistica, promossa dalla Polisportiva Aurora Brian Val e riservata a ragazzi e ragazze della categoria Giovanissimi, ha avuto per protagonisti una novantina di giovani atleti che, divisi per categorie in base alle età, hanno passato il pomeriggio sfidandosi in appassionanti gare.

A primeggiare nelle classifiche di rendimento per squadre è stata l’Unione Ciclistica Costamasnaga che ha occupato il primo gradino del podio sia nella graduatoria femminile che in quella maschile.

L’evento era valido anche per l’assegnazione dei titoli di campione provinciale lecchese di categoria. A raggiungere questo ambito traguardo sono stati: Mattia Cariotti (U.C. Costamasnaga), Riccardo Sala (U.S. Cassina de Bracchi), Elisa Sanna (U.C. Costamasnaga), Francesco Riva (U.C. Costamasnaga), Sara Limonta (U.C. Costamasnaga), Samuele Sanna (U.C. Costamasnaga), Nicolò Maggioni (U.C. Costamasnaga), Elli Arianna (U.S. Cassina de Bracchi), Massimo Sava (U.C. Costamasnaga) e Sofia Colombo (U.C. Costamasnaga).

Il pomeriggio di sport e divertimento si è concluso con la cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato: l’assessore alle Tematiche giovanili del Comune di Olgiate Molgora, Paola Colombo; il presidente del comitato provinciale di Lecco della Federciclismo Alessandro Bonacina, assieme al consigliere Guido Consonni; i dirigenti della Polisportiva Aurora Brian Val e un ospite d’onore, Alice Gasparini, ciclista della categoria Donne élite tesserata per il Team Isolmant Premac Vittoria che nella sua pur giovane carriera ha già preso parte a diverse edizioni del Giro d’Italia femminile.