OGGIONO – La 93ª edizione del Piccolo Lombardia, classica del ciclismo internazionale per la categoria Under 23, è in programma ad Oggiono domenica 3 ottobre 2021.

Gli organizzatori del Velo Club Oggiono hanno pensato ad un ricco programma, con anche iniziative di intrattenimento per il pubblico che raggiungerà Oggiono per assistere alla corsa.

PROGRAMMA

Domenica 3 ottobre 2021

10,30 Presentazione squadre partecipanti

12,00 Inizio gara Il Piccolo Lombardia

12,20-16,00 Maxi Schermo con diretta streaming della gara

16,00 Arrivo

16,30 Cerimonia di premiazione

A partire dalle 10 Street food e stand cycling e altro ancora

Dalle 14,30 sarà possibile anche seguire la gara in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Piccolo Giro di Lombardia, su Tuttobiciweb e su Ciclismo.live.