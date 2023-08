CIVATE – Rientrate in serata le squadre del Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione Cnsas. I tecnici sono stati attivati per una donna di 57 anni, caduta lungo il sentiero, appena sotto la basilica di San Pietro.

Una squadra composta da cinque tecnici ha raggiunto l’escursionista; dopo una prima valutazione sanitaria, l’hanno immobilizzata e trasportata a valle con la barella portantina, per una quarantina di minuti. L’intervento è cominciato poco prima delle 18:30 ed è finito poco dopo le 20.

Quello di martedì sera è il terzo intervento della giornata per la sola Stazione del Triangolo Lariano: il mese di agosto è molto impegnativo per i soccorritori, dato anche l’alto numero di persone in montagna. Per le attività in montagna, invitiamo tutti a consultare il sito della campagna permanente del Cnsas www.sicurinmontagna.it.