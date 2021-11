CIVATE – Sul territorio di Civate in questi giorni sono state segnalate alcune truffe da parte di malviventi che si fingono tecnici dell’acquedotto e del gas. Inoltre sono stati segnalati anche tentativi di altre persone che cercano di entrare nelle case. Informato della situazione, il Comune di Civate raccomanda di non fare entrare in casa estranei e, in caso di persone sospette, di allertare immediatamente la polizia locale o i carabinieri.

Sul tema interviene anche il Codacons Lombardia che ricorda le regole per evitare di essere ingannati.