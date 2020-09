CIVATE – Aria di lavori lungo la SS36 nella zona del cavalcavia di Civate, dove dalla mattinata di venerdì 18 settembre, saranno impegnati gli operai, con inevitabile interessamento del traffico della strada provinciale in entrata alla SS36 in direzione Milano e in uscita dalla stessa in direzione Lecco. Gli interventi si inseriscono nel ambito dei lavori di costruzione del nuovo cavalcavia di Civate e saranno eseguiti dalla ditta Preve Costruzioni S.p.A.

Le parzializzazioni delle controstrade avranno durata limitata allo stretto necessario; durante i lavori di fresatura e pavimentazione, il traffico veicolare sarà mantenuto sulle controstrade e gestito con l’ausilio di movieri.

Il programma sarà suddiviso in tre giorni lavorativi…