VALBRONA (CO) – Sempre più frizzanti le serate estive grazie al circuito GoInUp giunto alla terza tappa, la Valbrona – Alpe di Piano, organizzato da Michele Cecotti e Ferdi Cesana e con il supporto delle società podistiche locali SkyLario Runners, GPL Galbiate, OS Valbronese e SEC Civate ed il partner tecnico Rock Experience, Pharmalife e Pratogrande. Prima della gara, possibilità di testare le calzature da trail Scott mentre la chiusura dell’evento è stata affidata al tradizionale rinfresco gratuito.

Quasi 300 gli atleti che si sono presentati allo start della Valbrona – Alpe di Piano dove Eros Radaelli (ASD Falchi Lecco) ha confermato la sua supremazia dell’intero circuito tagliando il traguardo per primo in 21’47”. Piazza d’onore per Alessandro Riva (Team HOKA/Karpos GSA Cometa) in 22’25” nettamente staccato da Gabriele Gaggero (GSA Cometa), terzo in 23’11”. Completano il podio dei primi cinque Giulio Mascheri (Atl. Lecco) in 23’33” e Stefano Butti (OSA Valmadrera) in 23’36”.

Al femminile vittoria di Irene Girola (OSA Valmadrera) in 27’31”, di misura su Debora Benedetti (Team Pasturo ASD), in 28’55” tallonata da Marta Binda (La Recastello Radici Group) terza in 29’04”. Quarta assoluta la sua compagna di squadra Michela Gritti in 30’12” mentre completa il podio Silvia Gilardi (K – Team Gefo), ancora una volta in quinta posizione, in 30’28”.

Giovedì 6 luglio sarà la volta della 4ª tappa Civate – San Pietro al Monte (SEC Civate) durante la quale sarà Brooks a offrire il test calzature e chiuderà il circuito giovedì 13 luglio la 5ª tappa Versasio – Rifugio Stoppani (SkyLario Runners) con La Sportiva ancora presente per la prova scarpe.

Le premiazioni per i primi tre uomini e le prime tre donne assolute si svolgeranno alla fine di ciascuna tappa. Al termine del circuito sarà stilata una classifica finale su tre prove e saranno premiati i primi cinque uomini e donne assoluti. Premiata anche la società più vincente al maschile e al femminile. Tutti gli iscritti all’intero circuito riceveranno un premio speciale.

L’intero evento ha anche uno scopo benefico, parte del ricavato sarà infatti devoluto ad associazioni locali con l’obiettivo di supportare il territorio.