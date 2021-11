COSTAMASNAGA – Dopo ore di duro lavoro da parte dei Vigili del Fuoco (sul posto dalle nove del mattino con numerose squadre a lungo all’opera) l‘incendio nel capannone della ditta di Costamasnaga è sotto controllo.

“Le operazioni di bonifica sono in corso” fa sapere il Comando del Bione, ma il maxi rogo scoppiato in via papa Giovanni XXIII non desta più preoccupazioni ulteriori. Gravissimi comunque i danni.

In pagina le immagini dei pompieri all’opera; già in mattinata erano ben 10 le squadre intervenute da Lecco, Valmadrera, Como ed Erba.



RedCro

–

L’ARTICOLO DI QUESTA MATTINA SU LECCO NEWS: