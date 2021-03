OLGINATE – Nuova Pallacanestro Olginate in quarantena dopo che alcuni atleti sono risultati positivi al Coronavirus.

La società ha isolato cinque soggetti colpiti da Covid ma ha messo in isolamento fiduciario anche i componenti del gruppo che non sembrerebbero essere stati contagiati. Sono state sospese le attività e riprenderanno solo quando le condizioni sanitarie lo consentiranno.

La Npo aveva incontrato lo scorso sabato 6 marzo la CoronaPlatina Piadena, all’interno della quale pochi giorni dopo è scoppiato un focolaio di contagi. Immediatamente sono stati sospesi gli allenamenti e sottoposti giocatori e staff a tampone rapido. Gli esiti hanno rivelato la presenza del virus anche tra gli olginatesi.

La società è in contatto con l’Ats Brianza e il presidente Fausto Chiappa conferma che “la società continuerà a prodigarsi per garantire la salute di tutti i propri tesserati e le loro famiglie, ringraziandoli per questo ulteriore sacrificio extra sportivo”.

RedSpo