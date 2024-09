DAGLI ANNI ’50 AL TOPO DELLE STELLE. PROSEGUONO LE DOMENICHE A ERVE

ERVE – Un pomeriggio da favola, in perfetto stile anni 50, domenica 15 settembre ad Erve nel parco di Villa Mercedes, per gentile concessione dei coniugi Bonanomi anche loro presenti all’iniziativa. La signorile dimora, che dall’alto domina la porta d’ingresso al paese con vista sull’abitato e sui verdi pendii che lo circondano, è stata la cornice perfetta per questo evento di fine estate “POMERIGGIO SWING”, complice anche il meteo che ha regalato una piacevole giornata di sole in un cielo turchese.

L’evento a scopo sociale, organizzato dall’Associazione Pro-Erve affiancata da numerosi volontari di altre Associazioni Ervesi, ha permesso di raccogliere fondi per sostenere l’Associazione AUTISMO LECCO ODV di Lecco – www.associazioneautismolecco.it , che unisce genitori di persone con disturbo dello spettro autistico.

L’appuntamento conviviale è stato accompagnato da musica e balli, ricordando l’era dello swing con gli A-MICI SWING (Daniela Ferrari Boschi – voce, David Ambrosioni – clarinetto e sax, Elia Ambrosioni – batteria, L’Alesss – chitarra acustica) e dalla scuola di ballo LARIO SWING di Lecco. Presente anche “Gerosa Acconciature” di Valmadrera con le pettinature retrò.

La merenda è stata servita nel parco superiore della Villa: deliziosi dolcetti accompagnati da tè caldo servito nelle teiere come una volta. L’aperitivo invece è stato offerto nel giardino inferiore, con gli ospiti seduti comodamente ai tavoli accuratamente allestiti, proprio come nei salotti d’altri tempi. I numerosi partecipanti all’iniziativa, hanno apprezzato i diversi momenti della giornata, per l’ottimo servizio delle prelibatezze dal dolce al salato, accompagnate da buona musica e immersi nel verde del parco. Fantastici i ragazzi della ProErve che hanno curato il servizio, i quali si sono calati nell’epoca indossando un abbigliamento a tema.

Gli organizzatori, soddisfatti per l’esito della giornata, ringraziano tutti i volontari che ancora una volta hanno risposto con entusiasmo ad un appuntamento di importanza sociale. Fabio Valsecchi, presidente della Pro Erve, da parte sua ha ringraziato tutti i partecipanti e tutti i volontari che hanno reso possibile l’iniziativa, con particolare riguardo ai coniugi Bonanomi. La presidente Giuseppina Gernone di Autismo Lecco ODV, nel ringraziare la ProErve e tutti i volontari per l’iniziativa solidale, ha sottolineato l’importanza di questi fondi per poter attuare i progetti di socializzazione e di potenziamento delle autonomie dei ragazzi dell’Associazione. Il sindaco Gian Carlo Valsecchi ha manifestato il suo apprezzamento per la buona riuscita dell’evento, che va a chiudere bene una stagione estiva per la quale sono giunti molteplici apprezzamenti anche da fuori paese.

Il prossimo appuntamento in Erve, il più piccolo comune della Valle San Martino in provincia di Lecco, è per domenica 22 settembre alle 15.30 nel borgo storico di Costalottiere, dove la Biblioteca Civica “Fortunata Valsecchi” propone un pomeriggio di storie, musica e poesia, con l’autrice Silvia Bolis che presenterà il suo libro “Rocky il topo delle stelle” dedicato ad un pubblico senza età.