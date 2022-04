VALMADRERA – L’assessorato alla Cultura del Comune di Valmadrera propone, per la primavera 2022, una rassegna musicale. La musica, intesa non solo come forma di intrattenimento ma vera e propria forma di arte, sarà al centro di tre serate coordinate dal maestro di fama internazionale Rocco Carbonara. Appuntamenti che spazieranno su generi eterogenei, con esecuzioni dal vivo e/o ascolti guidati, ma anche di interazione tra musica ed altre forme di espressione artistica.

Il primo evento si terrà sabato 30 aprile alle ore 21: “Le vocalità di Freddy Mercury, attraverso la musica e la storia dei Queen“, con l’Ensemble della Scuola di Musica Guarnieri.