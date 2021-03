OLGINATE – Continuano le proteste dei genitori nei confronti della proposta dell’istituto di Olginate di erogare le lezioni in modalità “asincrona”, ovvero assegnando ai bambini compiti da svolgere in autonomia – prevedendo un solo incontro settimanale con le maestre in video.

Una forma di Dad piuttosto estrema, che ha scatenato una bufera di proteste, soprattutto da parte delle famiglie. Ecco la lettera scritta da un genitore alla dirigente:

Certo che è strano come una dirigente che ha fatto del dialogo e del confronto il cavallo di battaglia del suo istituto abbia poi mandato una sterile comunicazione sul sito. Anzi, non solo, ha delegato una sua coordinatrice per spiegare (e difendere) a rappresentanti e genitori le scelte pedagogiche e organizzative che hanno portato alla didattica asincrona – ossia video e fotocopie trasmesse ai ragazzi e un saluto settimanale con la classe.

Sinceramente i genitori hanno faticato a comprendere. Probabilmente non siamo abbastanza consapevoli delle reali esigenze dei nostri figli? O non abbiamo capito che l’istituto di Olginate, Garlate e Valgreghentino ha una proposta così innovativa – e unica – da differenziarsi da tutti gli altri istituti del lecchese? Può essere? Purtroppo le reazioni di bambini, genitori e alcune maestre dicono altro…

I genitori pretendono l’attività sincrona come proposto dal piano approvato a settembre dall’istituto… la scuola fa un passo indietro (o avanti!) e al momento è stato accordato 1 ora e mezza di dad al giorno (almeno per le terze). Non molto… con la speranza che la dirigente possa ulteriormente ravvedersi dopo l’esito senz’altro positivo dei primi incontri di lezione con le maestre, quelle vere.

Un genitore