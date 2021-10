GALBIATE – Sabato 16 e domenica 17 ottobre avrà luogo la prima edizione della manifestazione “Un Luogo dopo l’altro“.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione di un luogo identitario del territorio, attraverso l’individuazione di un bene architettonico/naturalistico nei Comuni del Distretto Culturale del Barro e la creazione di un intervento artistico site specific. La prima edizione vede come protagonista la chiesa di San Michele, nel Comune di Galbiate e nel territorio del Parco del Barro. Per San Michele verrà realizzata l’installazione Xanthophyll dell’artista Stefano Caimi (vincitore della prima edizione del concorso Barro Arte Natura, con l’opera Migro) e verrà esposta l’opera Phyllon del medesimo artista.

L’inaugurazione si terrà alle 11 di sabato 16 nel prato antistante la chiesa. L’installazione e l’opera saranno visitabili sabato dalle 11 alle 17 e domenica dalle 10 alle 17.