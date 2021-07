LAORCA – Tutto per la festa padronale di Laorca, in programma per sabato 18 e domenica 18 luglio.

Il weekend si aprirà venerdì sera con il torneo di burraco sotto le stelle. La competizione inizierà alle 20, presso l’oratorio di Loarca. L’iscrizione al torneo – da effettuare chiamando Marisa 3484430207, Bea 3389662816 oppure Marika 3381208162 – avrà il costo di 15 euro.

Sabato sera, invece, alle 21, sempre in oratorio, si esibirà il gruppo musicale G. Brivio. L’ingresso sarà libero in caso di avverse condizioni meteo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Domenica sera, infine, la festa si concluderà, sempre alle 21 e sempre in oratorio, con l’esibizione degli alpini del Coro della Grigna. Anche in questo caso nell’eventualità di brutto tempo il concerto canoro sarà rinviato.