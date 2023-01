VALMADRERA – Intervento oggi per i tecnici del Soccorso alpino, XIX Delegazione del Cnsas. La Stazione del Triangolo Lariano è stata attivata dalla centrale per una escursionista di 49 anni.

La donna stava percorrendo il sentiero nella zona fra il Corno Rat e il Corno Orientale di Canzo ma ha sbagliato la traccia, si è ritrovata in un punto molto impervio ed è precipitata.

Sono partite subito una squadra da Canzo e una da Valmadrera, con i tecnici e un infermiere del Cnsas.

In zona c’erano per coincidenza altri due tecnici, che hanno raggiunto l’infortunata.

In contemporanea è decollato l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. In una prima fase l’elicottero a causa della nebbia non ha potuto raggiungere l’area ma poi le condizioni sono cambiate ed è arrivato l’elisoccorso di Sondrio.

La donna è stata valutata dal medico ed evacuata con il verricello, infine trasportata in ospedale.

L’intervento è cominciato poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì dell’Epifania, ed è finito poco prima delle 15.

Il Soccorso alpino ringrazia per l’ottima collaborazione con le squadre territoriali la Soreu dei Laghi e l’elisoccorso di Bergamo e di Sondrio.