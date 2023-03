VALMADRERA – Due incidenti stradali tra la sera di venerdì e le prime ore di sabato a Valmadrera .

Alle 21.20 in via IV novembre due autopompe dei Vigili del Fuoco inviate da Lecco e Valmadrera sono intervenute per un’auto il cui conducente aveva perso il controllo del mezzo ed era finita contro muro.

Intorno all’una del mattino secondo sinistro, questa volta in via Manzoni con un veicolo che, uscito di strada è finito contro un muro e ha iniziato a fumare. Due autopompe sono intervenute da Valmadrera e Lecco, la prima squadra – accertata l’assenza di persone ferite – ha messo in sicurezza la vettura.

RedCro