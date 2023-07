ROMA/VALMADRERA – Doppio riconoscimento per Silea in occasione della X edizione dell’EcoForum, la conferenza nazionale sull’economia circolare promossa da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: quest’oggi a Roma la multiutility lecchese è stata premiata da due Consorzi di filiera per le performance ottenute nel recupero del tetrapak e dell’olio vegetale.

COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – ha premiato la capacità di avvio a riciclo dei rifiuti in tetrapak da parte dell’impianto di selezione dei materiali riciclabili di Seruso Spa, società del gruppo Silea. Grazie al nuovo sistema di selezione, Silea è infatti riuscita ad aumentare del 48% le quantità di tetrapak affidate ai Consorzi: nel 2022, come attestato dal Consorzio, l’impianto è così risultato il secondo a livello nazionale per volumi di cartoni per bevande selezionati. “L’impianto di Seruso rappresenta uno dei sistemi più tecnologici e all’avanguardia sull’intero panorama italiano, servendo un bacino di oltre 1,2 milioni di abitanti: grazie agli specifici sistemi di riconoscimento dei materiali è in grado di separare plastiche, tetrapak e metalli” spiega la presidente di Silea, Francesca Rota. “Questo premio rappresenta uno stimolo per guardare con entusiasmo alle prossime sfide: progettare nuovi impianti risulta sempre particolarmente complesso – dal punto di vista economico, tecnologico e non da ultimo burocratico – ma siamo coscienti che solo attraverso nuove infrastrutture e nuovi investimenti riusciremo a mettere in campo un modello efficace di economia circolare su grande scala”.

CONOE – Consorzio nazionale per la raccolta e il trattamento degli oli vegetali esausti – ha premiato Silea “per l’attività svolta e gli eccellenti risultati raggiunti, distinguendosi per aver superato in più di un Comune la soglia di 1 kg annuo di olio per abitante, collocandosi tra le realtà più virtuose del Paese con promettenti prospettive di miglioramento”.