BOSISIO PARINI – Venerdì pomeriggio i carabinieri del Norm di Merate hanno arrestato R.H., 22enne nato in Marocco, sorpreso con 143 grammi di eroina, 40 grammi di hashish.

Il giovane, osservato nelle aree boschive di Bosisio Parini a ridosso della Statale 36, ha tentato la fuga senza risultati. Nell’operazione i militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, 45 euro in contanti ed un macete.

Questa mattina al Palazzo di Giustizia di Lecco la convalida dell’arresto e la decisione del magistrato per la custodia cautelare in carcere in attesa che l’imputato risponda per il reato di spaccio.