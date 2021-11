ERVE – I Vigili del Fuoco di Lecco sonno intervenuti con due squadre del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) per soccorrere una persona ferita in un punto impervio a Erve.

I soccorsi sono stati attivati dal figlio di soli dieci anni, che da solo ha raggiunto un agriturismo in zona per chiedere aiuto.

Giunti sul posto per i soccorsi Soccorso Alpino e 118. L’infortunato, un 47enne, è stato classificato in “codice verde” (condizioni poco critiche) per una contusione all’arto inferiore.

Il ferito dopo essere stato localizzato e stabilizzato è stato trasportato fino all’ambulanza per le cure del caso.

RedCro