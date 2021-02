TORRE DE’ BUSI (BG) – Incidente mortale intorno alle 17:45 di oggi in via San Marco a Torre De’ Busi (già in provincia di Lecco), dove una persona della quale non sono ancora state rese note le generalità è morta in seguito all’uscita di strada del suo veicolo.

Intervenuta l’ambulanza dei Volontari di Calolzio, purtroppo a quanto si apprende dall’AREU non c’è stato nulla da fare.

Maggiori dettagli appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro