FILO D’ACCIAIO, CRISI DEL DISTRETTO: FORZA ITALIA “A FIANCO DELLE IMPRESE”

Forza Italia Lecco esprime la sua profonda preoccupazione e la massima vicinanza agli imprenditori, ai lavoratori e alle famiglie del distretto delle trafilerie lecchesi, cuore pulsante dell’economia locale e capitale riconosciuta del filo d’acciaio nazionale.

I dati emersi dal convegno “Tripla sfida per le trafilerie” di Siderweb, che evidenziano un calo del fatturato nazionale del 12% nel 2024 e una redditività ai minimi, confermano la necessità di un’azione immediata e concertata a livello politico e istituzionale.

I numeri parlano chiaro: dopo il brillante biennio 2021-2022, le nostre imprese hanno affrontato per il secondo anno consecutivo un importante rallentamento, con margini che si assottigliano e una preoccupante perdita di volumi in Europa.

Lecco non può e non deve permettersi di perdere il suo primato nell’acciaio. La forza del valore aggiunto di 511 milioni di euro che il settore continua a generare è la dimostrazione che l’eccellenza c’è, ma è necessario difenderla dagli shock esterni e dalla crescente penetrazione di prodotti extra-UE.

Forza Italia Lecco intende trasformare la ‘Tripla Sfida’ in una Tripla Risposta concreta, focalizzata su:

1. Difesa del Mercato e Competizione Leale

Il dato più allarmante è l’aumento delle importazioni extra-europee di filo (+7%) e di prodotti finiti (+17%) nell’ultimo decennio, a fronte di un crollo delle nostre esportazioni.

Ci impegneremo, attraverso i nostri rappresentanti, a sollecitare il Governo e le Istituzioni Europee per un potenziamento delle misure anti-dumping. È fondamentale garantire che i prodotti che entrano nel mercato europeo rispettino gli stessi standard ambientali, sociali e di costo dell’energia che vengono imposti alle nostre aziende: richiediamo dunque che le regole di mercato siamo eque per tutti.

2. Sostegno alla Redditività e all’Efficienza Finanziaria

Con l’Ebitda sceso all’8,4% e l’utile netto al 2,5% (il valore minore del triennio), la redditività operativa è in crisi.

È necessario alleggerire il carico sui costi di produzione, in primis l’energia. Chiederemo un’attenzione specifica ai crediti d’imposta per l’efficientamento energetico e la transizione 4.0 (Digitalizzazione e Sostenibilità), affinché siano resi strutturali, semplificati e mirati a sostenere il valore aggiunto che le nostre trafilerie riescono a mantenere stabile (19,9%).

3. Formazione e Ricambio Generazionale

Il futuro del distretto passa dalla capacità di investire in nuove competenze e tecnologia.

I nostri riferimenti di dipartimento lavoreranno con la Camera di Commercio di Como-Lecco e le associazioni di categoria per sviluppare percorsi di formazione professionale mirati alle esigenze del settore siderurgico (ad esempio, nella metallurgia avanzata e nella manutenzione predittiva) per favorire l’ingresso di giovani qualificati e la continuità d’impresa in un settore ad alta specializzazione.

Forza Italia Lecco sarà un partner attivo e un interlocutore costante per le nostre imprese, portando le loro istanze in ogni sede istituzionale, da Lecco a Roma, fino a Bruxelles. L’obiettivo è chiaro: assicurare che il distretto delle trafilerie lecchesi possa tornare a crescere in un contesto di stabilità e competitività globale.