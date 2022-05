ANNONE DI BRIANZA – Manca sempre meno all’inizio ufficiale del Nameless Music Festival, in programma per la prima volta nella location del Polo Club “La Nuova Poncia” di Annone Brianza da giovedì 2 a domenica 5 giugno.

Un evento atteso da oltre due anni, stoppato dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e pronto a ripartire più in grande che mai. Proprio in quest’ottica, ecco una “sorpresa” per i residenti dei Comuni limitrofi, che domani, lunedì 1 giugno, potranno assistere alla preview che anticipa il grande evento…