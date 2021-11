VALSASSINA – Si tingono di bianco per la prima volta in questo autunno le vette lecchesi, che negli scorsi giorni hanno visto le temperature giungere in prossimità dello zero.

Grigne, Bobbio, Legnone, Artavaggio e altre celebri alture sono state completamente rivestite da diversi centimetri di neve fresca, mentre in altre località, come ai Piani dei Resinelli e Morterone, è bastata una “spolverata” per anticipare l’inverno.

Ecco la carrellata di immagini aggiornate a questa mattina.