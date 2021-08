GALBIATE – In questi giorni si è concluso il Concorso fotografico “Monte Barro: la forza degli elementi” – Acqua , aria, terra, fuoco. Il mese di luglio, dedicato al tema “Il fuoco”, ha avuto per vincitrici le fotografie proposte in pagina.

Complessivamente nei quattro mesi del concorso sono pervenute al Parco 216 fotografie di 68 fotografi. Tra tutte le foto pervenute, come previsto, verranno scelte quelle che andranno a comporre il Calendario del Parco 2022.

Il Parco esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, ringrazia tutti i partecipanti e la giuria formata da Federico Bonifacio, Antonio Bossi, Giovanni Lococciolo, Dario Acciaretti, Enrico Castelnuovo e Raffaele Bonuomo.