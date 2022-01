GALBIATE – Una donna di 25 anni si è ribaltata in auto su via Monte Oliveto, a Galbiate. Per l’automobilista necessario il trasporto in ospedale in codice verde.

Nello schianto, avvenuto alle 9.20 di questa mattina, è stato anche divelto un palo della linea telefonica.

Sul posto sono intervenuti una ambulanza e una squadra dei Vigili del Fuoco per dare soccorso alla donna e mettere in sicurezza il palo.