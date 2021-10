GALBIATE – Tre lavoratori in nero, uno dei quali anche 16enne, in una pizzeria di Galbiate.

I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri di Olginate in supporto al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco. L’esercente è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle normative del regolare impiego dei lavoratori che, peraltro, prevedono anche la sospensione provvisoria dell’attività, in assenza di regolarizzazione delle maestranze.

Prosegue dunque l’attività di controllo del territorio svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con particolare attenzione alle verifiche sul rispetto delle normative nei luoghi di lavoro.