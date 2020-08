GALBIATE – È arrivata la chiamata che tanto si aspettava (e meritava): il talento galbiatese Manuel Locatelli entra ufficialmente nel giro della Nazionale maggiore allenata dal C.T. Roberto Mancini. Il suo nome compare infatti nella lista dei 37 convocati per le sfide di settembre degli Azzurri in Nations League, che sfideranno Bosnia e Olanda.

Una soddisfazione immensa per il centrocampista, che, dopo aver fatto gavetta in tutte le giovanili, mette la ciliegina sulla torta a coronamento di una stagione vissuta da protagonista assoluto con il Sassuolo. Stando alle ultimissime indiscrezioni di mercato, la stessa società emiliana avrebbe blindato il calciatore anche per la prossima stagione, rifiutando i corteggiamenti della nuova Juventus targata Andrea Pirlo.

Come di routine di questi tempi, impossibile non condividere la gioia sui social, dove il galbiatese scrive: “Il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio. Grazie a chi c’è sempre stato e ha sempre creduto in me. #nazionale #italia”. Tanti, anzi tantissimi anche i complimenti di amici e colleghi, dall’interista Stefano Sensi al rossonero Davide Calabria, passando per l’ex difensore Cristian Zaccardo, campione del mondo con la mitica Nazionale del 2006.

G.G.