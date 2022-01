GARLATE – Alle 4 e mezza circa di questa mattina di sabato sono state impegnate nove squadre dei Vigili del Fuoco per un incendio all’interno del camping Village Riviera in via Foppaola a Garlate.

Il comando dei VdF ha mobilitato i pompieri indirizzati sul posto dalla sede centrale del Bione e dai distaccamenti di Valmadrera e Merate. Una persona di 41 anni è stata affidata alle cure dei sanitari, mentre il rogo veniva circoscritto a una unità abitativa.

Il rapido intervento del Corpo Nazionale ha limitato l’estensione dell fiamme a sole altre due strutture all’interno del campeggio. Il lavoro si è concluso intorno alle sette del mattino.

RedCro