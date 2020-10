GARLATE – Scontro tra due auto nella notte in via Statale a Garlate. Alle 3.30 sono intervenute in codice rosso quattro ambulanze e l’automedica per assistere sette persone. Sul posto anche la pattuglia della Polstrada e i vigili del fuoco del comando di Lecco.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Tra i coinvolti, tutti tra i 20 e i 25 anni, due ricoveri in codice giallo all’ospedale di Lecco ed altri due più lievi trasportati al ‘Mandic’ di Merate.