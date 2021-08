GARLATE – Vigili del Fuoco del comando di Lecco in azione con due mezzi tra cui la pilotina: i pompieri stanno intervenendo per il recupero di un idrovolante, in acqua nella zona davanti a Garlate.

Secondo le informazioni fornite, gli occupanti starebbero bene. Sono stati portati a riva da una barca di un privato ..

L’intervento è in atto in questo momento, mettendo in sicurezza l’idrovolante per poi trainarlo verso la riva più vicina.

Aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro