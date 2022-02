BARZAGO – In questi giorni, i Carabinieri della Stazione di Cremella hanno proceduto al controllo di un bar a Barzago, i cui gestori sono risultati sprovvisti di certificazione verde – il famoso “green pass“.

“Gli stessi sono stati contravvenzionati in via amministrativa ed è stata applicata anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni“.

Contestualmente sono state elevate ulteriori contravvenzioni di carattere amministrativo per un totale di oltre 2.000 euro.

