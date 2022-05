CALOLZIOCORTE – Giornalismo e volontariato in lutto per la scomparsa di Vladimiro Dozio, collega del ‘Giorno’ per il quale ha scritto nell’arco di decenni e fino all’ultimo, sulle pagine del Calolziese.

Ma Dozio, da qualche giorno in ospedale, è stato anche un’autentica colonna delle associazioni locali dei volontari: membro del Gruppo Alpini, oltre 50 anni fa fu tra i “padri” del Soccorso di Calolzio – realtà di cui è stato anche presidente. Ha guidato a livello regionale e nazionale la Protezione Civile dell’Anpas (l’associazione “alternativa” alla Croce Rossa nella pubblica assistenza). Venne insignito dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica proprio per l’impegno nella Protezione Civile.

Lascia tre fratelli e quattro nipoti. I funerali si tengono domani, martedì alle 15 al santuario del Lavello, nella sua Calolzio. Redazione e direzione di Lecco News porgono le più sentite condoglianze ai familiari di Vladimiro.

RedCal