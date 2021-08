MANDELLO DEL LARIO – Soccorsi al Moregallo poco dopo le 16 di questo lunedì pomeriggio per un ragazzo ferito in zona impervia probabilmente mentre era impegnato in tuffi nel lago. Sul posto in codice rosso i Vigili del Fuoco con una squadra Saf e i sanitari del 118.

Fortunatamente le condizioni del giovane si sono rivelate meno serie del previsto e il codice d’emergenza è stato ridimensionato in ‘giallo‘.

Immagine di repertorio