LECCO – Due giovani fermati per spaccio dai carabinieri durante i pattugliamenti alle stazioni ferroviarie e in prossimità degli esercizi commerciali.

I militari di Olginate hanno fermato vicino ad un bar di Garlate, in via Statale, un 18enne, cittadino marocchino senza fissa dimora. Il ragazzo era in possesso di 2 grammi di hashish e 680 euro in contati dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

Alla stazione di Calolziocorte i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un minore residente in un’altra provincia, in possesso di 107 grammi di hashish e 7 grammi di cocaina, in parte suddivisi in dosi. Il giovanissimo è stato affidato al carcere minorile di Milano.