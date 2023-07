VERCURAGO – Quattro feriti, alcuni gravi, nello schianto “in solitaria” di una Skoda avvenuto alle prime ore del mattino di sabato a Vercurago, in via Roma ovvero lungo la Lecco-Bergamo.

Erano le due e mezza circa, l’auto è andata a sbattere con quattro persone a bordo: feriti seriamente giovani tra i 22 e i 31 anni – tre maschi e una 29enne. Forte lo spiegamento dei soccorsi con automediche, quattro ambulanze e l’elisoccorso oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto con un Aps.

Questi ultimi hanno lavorato per estrarre dalle lamiere i 4 occupanti, rimasti incastrati in seguito al violento impatto. I giovani sono stati trasportati agli ospedali di Lecco, Bergamo e Monza. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni e la messa in sicurezza dello scenario.

Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

RedCro