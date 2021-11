COSTAMASNAGA – Da poco dopo le nove di questa mattina i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un grosso incendio in un capannone di via Papa Giovanni XXIII, nel territorio del Comune di Costamasnaga.

Sul posto stanno operando ben dieci squadre (da Lecco, Valmadrera, Como ed Erba) a bordo di APS, autobotti, autoscala Carroaria.

L’intervento è ancora in corso (ore 12:30 circa), aggiornamenti della notizia appena disponibili.

RedCro

–