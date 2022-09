VALMADRERA – Successo per il concerto con il Trio Jazz di Antonio Zambrini al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Un bellissimo concerto che peraltro ha permesso di parlare dell’attività formativa e informativa del GAM (Gruppo Aiuto Mesotelioma) e del loro impegno per aiutare i cittadini a eliminare l’amianto nocivo.

Sono intervenuti all’evento il sindaco Antonio Rusconi e l’assessore Cesare Colombo per ringraziare per il punto informativo di Valmadrera che fa riferimento anche ai comuni del territorio e per illustrare l’iniziativa di un opuscolo che andrà in tutte le scuole.