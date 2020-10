LECCO – Sabato sera alle 20 la formazione del Salumificio F.lli Riva Molteno affronterà in casa la capolista Bolzano, formazione che ha vinto quattro degli ultimi sette campionati di Serie A e tra le più forti nel panorama nazionale. All’interno figurano giocatori di grande esperienza, con un feeling particolare con il gol. Attenzione ai vari Udovicic, Turkovic in particolare, ma sostanzialmente a tutta la rosa del Bozen.

Come affronterà quindi questa sfida la formazione moltenese? Si è tornati a lavorare ad inizio settimana per studiare nei minimi dettagli nei vari schemi da adottare, quale la fase difensiva da schierare contro i loro terzini molto rapidi e precisi o l’aumentare il forcing sui loro portatori di palla.

Sicuramente ci vorrà il miglior Molteno per cercare di ostacolare il cammino del team bolzanino. Non sarà facile muovere la classifica contro questa corazzata. Il Salumificio F.lli Riva Molteno è al completo e la notizia della totale negatività dei tamponi ha portato molto sollievo in tutto il gruppo.

I ragazzi non vedono l’ora di ritornare in campo e sentire il calore dello splendido pubblico. Situazione molto importante per lo staff dirigenziale che rimarca la massima collaborazione a coloro che verranno al PalaSanGiorgio nel rispettare le varie normative ed indicazioni sanitarie.