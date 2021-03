ANNONE BRIANZA – Il Nameless Music Festival non intende arrendersi di fronte alla pandemia e dopo la cancellazione dell’edizione 2020 e la programmazione di quella 2021 al mese di giugno, ora l’organizzazione annuncia nuove date e la possibilità di sottoporre a tampone tutti i giovani pronti a divertisti con la musica elettronica.

L’appuntamento per l’ottavo Nameless è stato fissato al weekend del 9-12 settembre e sarà il debutto per il maxi evento in località Poncia, ad Annone, ma la novità a tratti rivoluzionaria…