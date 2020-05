OGGIONO – Ok dall’Uci al “Piccolo giro di Lombardia”, la manifestazione organizzata dal Velo Club di Oggiono è entrata nel calendario dell’unione ciclistica internazionale in data 4 ottobre, la stessa domenica scelta per la Liegi-Bastogne-Liegi e, più vicino, due giorni prima della Tre Valli Varesine.

La decisione permette così di mettere in moto la macchina organizzativa che inevitabilmente dovrà affrontare anche le difficoltà dovute al contenimento della pandemia da Coronavirus. Regolamenti e procedure ancora tutte da definire, ma lo staff del Velo Club sarà avvantaggiato potendo raccogliere l’esperienza maturata in estate da altre gare ciclistiche come la Strade Bianche del primo di agosto, la Milano-Sanremo della settimana successiva. A ottobre il calendario ciclistico prevede anche il Giro d’Italia, dal 3 al 25 del mese.

Per quanto riguarda il percorso si va verso la conferma di quello dello scorso anno, con la scalata del Ghisallo, dove proprio il 18 maggio riaprirà il Museo del Ciclismo, pronto a ricominciare con locali adeguati ai nuovi protocolli di distanziamento e sicurezza.