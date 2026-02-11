IL SOGNO DEL SALA GALBIATE: TUTTI UNITI PER IL FUTURO DEL CALCIO LOCALE

GALBIATE – La serata che ha riunito imprenditori, istituzioni, dirigenti, tecnici e famiglie è stata molto più di un semplice incontro: è stata la dimostrazione concreta di quanto il calcio, in questo territorio, sia un collante sociale capace di unire generazioni, visioni e responsabilità diverse. La presenza di figure come Roberto Morganti, storico sostenitore del Sala Galbiate, del sindaco Piergiovanni Montanelli, del presidente Alessandro Negri e dei responsabili dell’attività calcistica ha dato un tono solenne e allo stesso tempo familiare a un appuntamento che ha saputo raccontare il passato, il presente e soprattutto il futuro della società.

Fin dall’inizio si è percepita un’atmosfera particolare, quella che nasce quando una comunità sente di essere davanti a un passaggio importante. Non si parlava solo di calcio, ma di crescita, di identità, di un progetto che negli anni ha saputo trasformarsi, ampliarsi e diventare un punto di riferimento per tanti giovani e per le loro famiglie. È emersa con forza la consapevolezza che lo sport, qui, non è un semplice passatempo: è un luogo educativo, un laboratorio di valori, un presidio sociale che accompagna i ragazzi nel loro percorso di vita.

Uno dei momenti più intensi è arrivato proprio dalle parole dei giovani atleti, che hanno ricordato quanto sia fondamentale poter giocare su campi sicuri e adeguati. “Io ho fatto il primo anno su quel campo, tu magari stai facendo l’ultimo della sua vita… ma è bello giocare su un campo dove non rischi di scivolare e alzarti con quattro ferite”, ha detto uno di loro. Una frase semplice, spontanea, ma capace di racchiudere il senso profondo di tutto il lavoro che la società sta portando avanti: la sicurezza e il benessere dei ragazzi devono essere la base di ogni scelta.

Accanto alla voce dei giovani, si è inserita quella degli adulti che negli ultimi anni hanno guidato la crescita della società. È stato ricordato il valore del rapporto costruito con la Calcio Lecco, un legame che ha rappresentato un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’attività di base. Per diverse stagioni il centro sportivo di Sala al Barro è stato il cuore operativo delle squadre più giovani del Lecco, ospitando allenamenti, partite e momenti formativi. Questo rapporto ha permesso di introdurre metodi di lavoro più moderni, una maggiore attenzione alla crescita individuale e un confronto continuo con una realtà professionistica.

L’inserimento di figure specializzate, come il supporto psicologico per le attività di base, è uno degli esempi più evidenti di come questa collaborazione abbia portato valore aggiunto. Non si tratta solo di tecnica o tattica, ma di un approccio più completo, che guarda al ragazzo nella sua interezza e che ha contribuito a far crescere anche il Sala Galbiate come struttura, mentalità e organizzazione.

Il cuore della serata è stato però il grande progetto di riqualificazione del Centro Sportivo del Barro, destinato a diventare un punto nevralgico per tutto il paese. Le immagini mostrate hanno delineato un futuro fatto di un nuovo manto sintetico, spogliatoi rinnovati e ampliati, un impianto di illuminazione moderno, una club house accogliente, percorsi pedonali sicuri e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Non si tratta solo di un intervento tecnico: è un investimento sulla qualità della vita, sulla possibilità di vivere lo sport ogni giorno, in un luogo che sia davvero di tutti.

Il sindaco Piergiovanni Montanelli ha ricordato come il Comune, proprietario della struttura, abbia il dovere di accompagnare questo percorso. Le sue parole hanno sottolineato la responsabilità condivisa tra istituzioni e società sportive, una collaborazione che diventa fondamentale quando si parla di progetti che riguardano l’intera comunità. L’obiettivo non è solo rinnovare un impianto, ma restituire al paese un luogo capace di generare aggregazione, entusiasmo e nuove opportunità.

La serata si è chiusa con un sentimento diffuso: ciò che sta accadendo al Sala Galbiate non è scontato. Non tutte le realtà possono contare su una rete così ampia di persone che credono nel progetto, lo sostengono e lo alimentano con idee, risorse e passione. Qui, invece, si sta costruendo qualcosa che va oltre il calcio: un modello di comunità che sceglie di investire sui giovani, sulla sicurezza, sulla qualità delle strutture e sulla forza del lavoro di squadra.

È un percorso che richiede tempo, impegno e visione, ma che ha già un valore enorme: quello di aver rimesso al centro le persone, i loro bisogni, i loro sogni. E quando una comunità decide di camminare insieme, il futuro smette di essere un’incognita e diventa un progetto concreto, condiviso, possibile.

RedSpo