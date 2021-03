MALGRATE – Dieci universitari spagnoli multati l’altra notte a Malgrate. I ragazzi sono stati pizzicato dai carabinieri del comando di Lecco durante pattugliamenti sul rispetto delle norme anti Covid-19.

I militari del Nor sono intervenuti attorno alla mezzanotte del 29 marzo controllando dieci universitari di nazionalità spagnola di età compresa tra i 20 e i 22 anni.

Si erano riuniti in spiaggia in aperta violazione delle regole di prevenzione alla pandemia, inevitabili le contravvenzioni amministrative per ciascuno di essi.